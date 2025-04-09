بنك مصر يضخ 1.5 مليار جنيه في رأس مال بنك القاهرة ليصل إلى 20.5 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لبنك القاهرة من 19 مليار جنيه مصري الى 20.5 مليار جنيه مصري، بزيادة نقدية قدرها 1.5 مليار جنيه.

وبحسب إفصاح منشور على موقع البورصة اليوم، فإن الزيادة تتوزع على عدد 750 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه مصري للسهم الواحد.

ويخضع بنك القاهرة، المدرج في برنامج الطروحات الحكومية، للفحص النافي للجهالة من بنك الإمارات دبي الوطني تمهيدا للاستحواذ عليه.

وأوضح البيان أن الزيادة مسددة بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لصالح بنك مصر(أحد قدامى المساهمين) مع تنازل باقى المساهمين عن حق الأولوية في الاكتتاب في اسهم الزيادة، والزيادة تمثل (الاصدار السادس)، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية "أسهم".

بنك القاهرة يعد ضمن أكبر 10 بنوك عاملة بالقطاع المصرفي المصري وتسعى الحكومة على مدار 19 عاما لبيع إلى مستثمر إستراتيجي أو طرحه في البورصة.

وأعلن بنك القاهرة تحقيق أداءً جيدا خلال 2024 بعد أن وصل نمو صافي أرباحه 86% على أساس سنوي مسجلا 12.4 مليار جنيه مقابل نحو 11 مليار جنيه قبل عام.