بعد تأكيد البنك الأهلي.. رسوم "إنستاباي" لتحويل الأموال عبر الموبايل

كتبت- منال المصري:

أكد البنك الأهلي المصري في بيان له سريان تفعيل الرسوم على خدمة "إنستاباي" لتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول لعملائه مثل سائر باقي البنوك، وفق قرار البنك المركزي.

وتخصم الشبكة القومية للمدفوعات اللحظية رسوم التحويلات اللحظية عبر "إنستاباي" من بداية شهر أبريل الجاري على كافة البنوك المقدمة للخدمة.

كانت بعض المواقع تداولت وقف البنك الأهلي خصم رسوم إنستاباي على تحويل الأموال قبل أن يأكد البنك أن هذه الأنباء ليس لها أساس من الصحة.

ويشارك أكثر من 30 بنكا في تقديم خدمة إنستاباي لعملائه منها الأهلي ومصر والتجاري الدولي والقاهرة والتعمير والإسكان والإسكندرية.

الرسوم المقررة

تم تطبيق رسوم مالية مطبقة على إنستاباي للتحويلات اللحظية بالجنيه المصري بنسبة 0.1% من إجمالي المعاملة بحد أدنى 50 قرش على أن لا يتجاوز الحد الأقصى عن 20 جنيهًا.

كما قرر المركزي تطبيق رسوم غير مالية خاصة بالاستعلام عن الرصيد، أو طلب كشف حساب مصغر نصف جنيه "50 قرشا"، مع 10 طلبات شهرية مجانية لكل رقم جوال.

في 23 مارس 2022 أعلن المركزي الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي InstaPay الذي يعد أول تطبيق مرخص من المركزي المصري لعملاء القطاع المصرفي بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونياً بشكل لحظي على مدار 24 ساعة وأيام الأسبوع لتكون بديلا للمدفوعات النقدية.

وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل، وفق بيان سابق للمركزي.