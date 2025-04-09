اليوان الصيني يتراجع إلى أدنى مستوياته في 2023 بعد تفاقم حدة الصراع الاقتصادي

وكالات- منال المصري:

انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له منذ 2023 يوم الثلاثاء، بعد أن خفف البنك المركزي الصيني قبضته على العملة، فيما وصفه المحللون بأنه محاولة لمواجهة تصاعد حرب التجارة العالمية بين أمريكا والصين، وفق ما نشرته رويترز.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الصين، إلى 104% في أعقاب تبادل فرض الرسوم الجمركية على سلع بعضهما البعض الأسبوع الماضي.

كانت أمريكا فرضت رسوما جمركية على واردات 185 دولة لأمريكا منها 34% على الصين وردت الصين بفرض نفس نسبة الرسوم على واردات أمريكا لها.

قال جو وانغ، رئيس استراتيجية أسعار الصرف والعملات الأجنبية في الصين الكبرى لدى بنك بي إن بي باريبا: "بعد أن شهد السوق رد الصين الانتقامي الحازم يوم الجمعة، ارتفعت التوقعات بخفض قيمة عملتها في نهاية المطاف، ولن يزول الضغط بسهولة".

وأشار بعض المحللين والاقتصاديين إلى أن ضعف اليوان من شأنه أن يجعل الصادرات أرخص ويخفف بعض الضغوط على تجارة الصين والاقتصاد الأوسع، لكن انخفاضه الحاد قد يفاقم تدفقات رأس المال غير المرغوب فيها ويهدد الاستقرار المالي.

وقال فيشنو فاراثان، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي لآسيا باستثناء اليابان لدى بنك ميزوهو: "قد يتماشى موقف بكين الأكثر صرامة تجاه الرسوم الجمركية الأمريكية مع تخفيف قيمة اليوان لاستيعاب الصدمات القادمة بشكل أفضل".