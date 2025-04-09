إعلان

الدولار بـ51.22.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 9-4-2025

02:58 ص الأربعاء 09 أبريل 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد فتحي:

تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 2025-4-9 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك.

في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لـ سعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 2025-4-9 وهي كالآتي:

- الدولار: 51.22 جنيه للشراء، و51.32 جنيه للبيع.

- اليورو الأوروبي: 55.77 جنيه للشراء، و56.40 جنيه للبيع.

- الجنيه الإسترليني: 65.17 جنيه للشراء، و65.66 جنيه للبيع.

- الدينار الكويتي: 165.62 جنيه للشراء، و166.78 جنيه للبيع.

- الريال السعودي: 13.60 جنيه للشراء، و‏‎13.67 جنيه للبيع.

- الدرهم الإماراتي: 13.93 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع.

- الريال القطري: 13 جنيه للشراء، و14.08 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار الدولار الدولار اليوم أسعار الدولار اليوم أسعار الدولار اليوم الأربعاء سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي سعر الريال القطري سعر اليورو سعر الجنية الإسترليني أسعار العملات أسعار العملات الأجنبية العملات الأجنبية اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان