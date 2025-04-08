بنك أبوظبي التجاري يتوقع استمرار تراجع الجنيه إلى 54 جنيها لكل دولار

كتبت- منال المصري:

توقعت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري خلال مقابلة مع بلومبرج استمرار تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار.

ورجحت أنه المحتمل أن يصل سعر الدولار إلى 54 جنيها، وفق ما نقلته "إنتربرايز" في نشرتها اليوم عن بلومبرج.

كان سعر صرف الجنيه تراجع بنحو 2% خلال آخر يومين ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند نحو 51.45 جنيها بنهاية تعاملات أمس قبل أن يتحسن ويرتفع بنحو 6 قروش خلال تعاملات اليوم.

وجاء هذا الانخفاض وسط بيع جزئي للأجانب لأذون وسندات خزانة محلية يومي الأحد والاثنين وسط نزيف خسائر الأسواق العالمية بسبب المخاوف من استمرار حرب رسوم الجمارك التي شنها دونالد ترامب على أغلب دول العالم ودخولها حيز التنفيذ غدا.

كانت الشرق مع بلومبرج نقلت عن مصادر مصرفية أمس، حجم معاملات الإنتربنك "بيع وشراء الدولار بين البنوك" وصل إلى قرب 1.9 مليار دولار يومي الأحد والاثنين لأول مرة منذ عام.

وعاد الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء للارتفاع مقابل الدولار بنحو 6 قروش ليرتفع إلى نحو 51.38 جنيه لكل دولار في بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي حتى كتابة هذا التقرير.

تحرك نفسي غير مقلق

وقلل محمد عبد العال الخبير المصرفي من مخاوف صعود سعر الدولار الذي وصفه بالنفسي وتحرك مؤقت.

وأوضح عبد العال أنه ما حدث فى مصر من تحرك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار هو أمر لا يقارن بما حدث في العالم من إختلالات في البورصات العالمية، وتغيرات في أسعار أوقية الذهب وبرميل البترول، والأسهم ، واصبحت الأصول المشهورة بانها ذات الملاذ الآمن، هى نفسها تبحث عن ملاذ آخر أكثر أمانا .