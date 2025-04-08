إعلان

لليوم الثالث على التوالي.. ارتفاع أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات الثلاثاء

11:02 ص الثلاثاء 08 أبريل 2025

أسعار العملات العربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.64 جنيه للشراء بزيادة 8 قروش ، و 13.70 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.96 جنيه للشراء ، و 14 جنيهًا للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 134.77 جنيه للشراء بزيادة 71 قرشًا، و136.45 جنيه للبيع، بزيادة 2.11 جنيه.

سعر الريال القطري: 13.03 جنيه للشراء بزيادة 21 قرشًا ، و 14.11 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا.

سعر الدينار الأردنى: 71.87 جنيه للشراء بزيادة جنيه، و 72.65 جنيه للبيع، بزيادة 1.13 جنيه.

سعر الدينار الكويتى: 166.01جنيه للشراء بزيادة 2.75 جنيه ، و 167.17 جنيه للبيع، بزيادة 2.64 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية عملات عربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

هل تثبت لجنة التسعير سعر البنزين باجتماع أبريل بعد تراجع النفط لأدنى مستوى منذ 2021؟