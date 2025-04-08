لليوم الثالث على التوالي.. ارتفاع أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.64 جنيه للشراء بزيادة 8 قروش ، و 13.70 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.96 جنيه للشراء ، و 14 جنيهًا للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 134.77 جنيه للشراء بزيادة 71 قرشًا، و136.45 جنيه للبيع، بزيادة 2.11 جنيه.

سعر الريال القطري: 13.03 جنيه للشراء بزيادة 21 قرشًا ، و 14.11 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا.

سعر الدينار الأردنى: 71.87 جنيه للشراء بزيادة جنيه، و 72.65 جنيه للبيع، بزيادة 1.13 جنيه.

سعر الدينار الكويتى: 166.01جنيه للشراء بزيادة 2.75 جنيه ، و 167.17 جنيه للبيع، بزيادة 2.64 جنيه.