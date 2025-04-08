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الدولار بـ51.34.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 8-4-2025

04:09 ص الثلاثاء 08 أبريل 2025

سعر الدولار

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كتب- محمد فتحي:

تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 8-4-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك.

في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لـ سعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 8-4-2025 وهي كالآتي:

- الدولار: 51.34 جنيه للشراء، 51.44 جنيه للبيع.

- اليورو الأوروبي: 55.88 جنيه للشراء، و56.84 جنيه للبيع.

‏‎- الجنيه الإسترليني: 65.33 جنيه للشراء، و66.53 جنيه للبيع.

‏‎- الدينار الكويتي: 166.09 جنيه للشراء، و167.26 جنيه للبيع

‏‎- الريال السعودي: 13.64 جنيه للشراء، و‏‎13.71 جنيه للبيع.

‏‎- الدرهم الإماراتي: 13.96 جنيه للشراء، و14.00 جنيه للبيع.

‏‎- الريال القطري: 13.03 جنيه للشراء، و14.11 جنيه للبيع.

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