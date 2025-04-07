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بسبب خسائر البورصات.. "بيتكوين" تهبط إلى 77 ألف دولار اليوم

01:19 م الإثنين 07 أبريل 2025

عملة البيتكوين

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كتبت- منال المصري:

هبطت عملة البيتكوين، الأوسع انتشارا بين العملات المشفرة إلى 77 ألف دولار خلال تعاملات اليوم تزامنا مع مواصلة البورصات العالمية نزيف الخسائر.

وتراجعت عملة البتكوين خلال آخر 24 ساعة 6.7% إلى 77.2 ألف دولار، وفق بيانات كوين ماركت كاب.

وجاء ذلك بسبب مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على واردات أغلب دول العالم بحد أدنى 10% ووصلت إلى 47% وفق عجز الميزان التجاري.

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