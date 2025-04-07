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تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين

09:34 ص الإثنين 07 أبريل 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

بنك مصر: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.08 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع.

بنك البركة: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.5 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 51.07 جنيه للشراء، و 51.17 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.11 جنيه للشراء، بتراجع 14 قرشًا، و51.2 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.


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