تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

بنك مصر: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.08 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع.

بنك البركة: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.5 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 51.07 جنيه للشراء، و 51.17 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.11 جنيه للشراء، بتراجع 14 قرشًا، و51.2 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.



