خبير مصرفي يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الخبير المصرفي طارق متولي، أن الارتفاع الحالي في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مع بداية تعاملات الأحد يُعد ارتفاعًا مؤقتًا ومنطقيًا، مبينا أن ذلك رد فعل طبيعي على الاضطرابات العالمية الناتجة عن قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف متولي، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن هذه التقلبات تؤثر على سوق الصرف والعملات كما أثرت على أسواق المال، مشيرًا إلى أن: "حتى سوق الانتربنك بين البنوك في مصر – وهو السوق المنظم لتداول الدولاربين البنوك – تجاوز حجم تعاملاته حاجز المليار دولار، مقارنة بمتوسط يومي يتراوح بين 150 إلى 200 مليون دولار، ما يعكس حجم الطلب الكبير في ظل اضطرابات الأسواق وتحرك الأموال الساخنة ولكنه طلب مؤقت نتيجة ظروف اللايقين ".

وأوضح أن البنك المركزي المصري يتعامل مع هذه التغيرات بسياسات رشيدة ومرنة فيما يخص حركة الأموال الساخنة دخولاً وخروجًا، واصفًا ذلك بأنه "أمر إيجابي يفيد الاقتصاد المصري". قائلاً: في فترات سابقة كان المركزي يثبت سعر الدولار للأجانب في الدخول والخروج من السوق المصري لكن الان وخاصة في ظل مرونة سعر الصرف من الطبيعي أن مع زيادة الطلب الناجمة عن حركة الأموال الساخنة يرتفع السعر.

وتابع : "كل تلك العوامل تشير إلى أنه لا يوجد طلب متزايد على الدولار وما حدث اليوم زيادة طلب مؤقت بسبب ظروف التقلبات العالمية".