صندوق النقد حول رسوم ترامب: تُمثل خطرًا كبيرًا على التوقعات العالمية

كتب- منال المصري:

علقت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، حول إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية أمس الأول.

وأوضحت في بيان للصندوق اليوم"ما زلنا نُقيّم الآثار الاقتصادية الكلية لتدابير الرسوم الجمركية المُعلنة، لكنها تُمثل بوضوح خطرًا كبيرًا على التوقعات العالمية في ظل تباطؤ النمو".

وأوضحت أنه "من المهم تجنب الخطوات التي قد تُلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي".

كان دونالد ترامب أعلن الأربعاء فرض رسوم جمركية على واردات أكثر من 180 دولة بين 10% إلى 47% منها فرض رسوم 34% على الصين ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، و20% على دول الاتحاد الأوروبي.

"نناشد الولايات المتحدة وشركائها التجاريين العمل بشكل بنّاء لتسوية التوترات التجارية والحد من حالة عدم اليقين" وفق ما جورجييفا.

وأكدت مديرة عام صندوق النقد "سنُشارك نتائج تقييمنا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي سيُنشر بالتزامن مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر".

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