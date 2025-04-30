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محافظ البنك المركزي يلتقي الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي لبحث أوجه التعاون المشترك

06:20 م الأربعاء 30 أبريل 2025

محافظ البنك المركزي يلتقي الأمين العام للمجلس التن

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كتبت- منال المصري:

استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي، والوفد المرافق له، وذلك بمقر البنك، على هامش زيارته الحالية إلى القاهرة، في إطار العلاقات المتميزة والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين.

وبحس بيان البنك فإن ذلك جاء بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من قيادات البنك وممثلي المجلس التنسيقي المشترك.

وفي مستهل اللقاء، رحب المحافظ بالأمين العام والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصة في المجالين الاقتصادي والمصرفي.

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات والقضايا المحورية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المصرفية، وتوطيد أواصر الشراكة مع البنك المركزي المصري بما يسهم في دفع جهود التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

ويهدف المجلس التنسيقي المصري السعودي، إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون فيما بين مصر والسعودية في مختلف المجالات، بغرض الارتقاء وتعميق العلاقات الثنائية.

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