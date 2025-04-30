سعر الدولار اليوم يتراجع في 7 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و 4 قروش بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصرى: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.74 جنيه للشراء، و 50.84 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.89 جنيه للشراء، و50.99 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.