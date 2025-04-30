بعد قفزة تاريخية.. 18% تراجعا في صافي أرباح بنك "كريدي أجريكول" في 3 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك كريدي أجريكول مصر تراجع صافي الأرباح بعد خصم الضرائب بنسبة 18% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي إلى نحو 1.87 مليار جنيه بعد تحقيقه أرباح تاريخية.

وأرجع البنك في بيان له حول نتائج أعمال الربع الأول من 2025 تراجع صافي الأرباح بعد وصولها إلى مستوياتها التاريخية إلى عائدات سعر الصرف الأجنبي غير المتكررة في مارس 2024 من تحرير سعر الصرف.

خلال العامين الماضيين حقق البنك أرباح تاريخية تخطت الـ100% مثل باقي البنوك بفعل انعكاس تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع الدولار بنحو 66% حيث تضم محافظ البنوك قروض وودائع بالدولار وعند تحويلها إلى جنيه يؤدي إلى تضخم الميزانية.

وصافي دخل الأعمال سجل تراجعًا متوقعًا في الربع الأول من 2025، بنسبة 8% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.397 مليار جنيه مرجعا هذا بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة مقدارها 73% على أساس سنوي مدفوعة بعائدات نشاط الصرف الأجنبي غير المتكررة في أعقاب خفض قيمة الجنيه المصري في مارس 2024.

فيما سجل صافي الدخل من العائد زيادة بمقدار 5% خلال الربع الأول من 2025 على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع حجم الأعمال والعائدات، والذي تأثر بارتفاع تكلفة التمويل.

ونمت العمولات بنسبة 28% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي، وارتفعت مصروفات التشغيل بنسبة 32٪ على أساس سنوي، مدفوعة بتأثير معدلات التضخم وخفض قيمة العملة المحلية.

كما ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل لتسجل 24.8% من 17.2% في الربع الأول من عام 2024، كما سجل إجمالي الدخل التشغيلي تراجعًا بنسبة 17% ليصل إلى 2.554 مليار جنيه.

وارتفعت محفظة قروض البنك خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 25% على أساس سنوي، وذلك في ظل الحفاظ على ارتفاع جودة الأصول.

كما شهدت ودائع عملاء قطاع الشركات نمواً معتدلًا خلال الربع الأول من العام الحالي 5% على أساس سنوي إلى 2.8 مليار جنيه .