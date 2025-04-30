سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الأربعاء
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي القاهرة وكريدي أجريكول، ببداية التعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفض في بنك الإسكندرية ومصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.91 جنيه للشراء ، و51.01 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.75 جنيه للشراء، و 50.85 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.79 جنيه للشراء بتراجع 12 قرشًا، و 50.88 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا
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