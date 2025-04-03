قبل رسوم ترامب.. التبادل التجاري بين مصر وأمريكا تراجع إلى 7.53 مليار دولار العام المالي الماضي

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بشكل طفيف بنحو 1% خلال العام المالي الماضي وذلك قبل قرارات دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العالم شملت مصر.

وتراجع حجم التبادل التجاري بين الدولتين إلى نحو 7.534 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقابل نحو 7.606 مليار دولار بالعام السابق له 2022-2023.

وجاء التراجع بسبب زيادة الصادرات المصرية مقابل تراجع واردات أمريكا إلى مصر خلال العام المالي الماضي.

وأمس أعلن الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أكثر من 180 دولة بحد أدنى 10% إلى نحو 50% شملت فرض رسوم على واردات مصر لأمريكا 10%.

وأدرج دونالد ترامب هذه الرسوم تحت شعار "يوم التحرير" بهدف سد عجز الميزان التجاري وعودة العصر الذهبي لأمريكا مجددا.

ويمثل حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا 7.2% من إجمالي حصيلة التبادل التجاري بين الشركاء التجاريين الآخرين.

تفاصيل الصادرات والواردات بين الدولتين

ارتفعت صادرات مصر إلى أمريكا بنحو 5.5% إلى نحو 3.59 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل نحو 3.4 مليار دولار العام السابق له.

على مستوى واردات أمريكا إلى مصر تراجعت بنسبة 6.2% خلال العام المالي الماضي إلى نحو 3.94 مليار دولار مقابل نحو 4.21 مليار دولار من العام السابق له.

وحذر العديد من الخبراء على المستوى العالمي والمحلي من التداعيات السلبية لقرارات ترامب على حركة نمو التجارة العالمية وزيادة مخاطر الضغوط التضخمية.

وشملت الرسوم 34% على الصين و32% على تايوان و20% على الاتحاد الأوروبي و10% على بريطانيا، و25% على كندا والمكسيك، و46% على فيتنام.

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