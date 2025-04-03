تعرف على مواعيد العمل الرسمية للبنوك بعد إجازة عيد الفطر



كتبت- منال المصري:

تبدأ البنوك المصرية تعديل مواعيد العمل الرسمية للجمهور والموظفين، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان وفي أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر اليوم الخميس.

وتعدل البنوك مواعيد العمل الرسمية لدخول الجمهور بداية من اليوم في تمام الساعة 8.30 صباحا إلى 3 مساءً، بدلا من 9.30 إلى 1.30 مساءً خلال رمضان.

كما تبدأ مواعيد العمل الرسمية للموظفين بداية من اليوم من الساعة 8 صباحًا إلى 4 مساءً بدلًا من الساعة 9 صباحًا إلى 2 مساءً في رمضان.

ويعمل في القطاع المصرفي 36 بعدد يفوق 5 آلاف فرعا منتشرين على مستوى الجمهورية.