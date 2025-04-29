نائب محافظ البنك المركزي يوصي بإنشاء وحدة للشراكة لتمويل القطاعين العام والخاص بالبنوك

كتبت- منال المصري:

تصوير- هاني رجب:

أوصى طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري إدراج مقترح إنشاء البنوك وحدة للشراكة لتمويل القطاعين العام والخاص في توصيات مؤتمر اتحاد المصارف العربية المنعقد بالقاهرة اليوم.



وجاءت توصية الخولي استجابة لمقترح عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية المصرية.



جاء ذلك خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 بالقاهرة تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد"

وأكد الخولي أنه من أبرز التحديات التي تواجه الدول الناشئة والعربية ومنها مصر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مشروعات التنمية في ظل التحول الرقمي والابتكار.



وأوضح أن الحكومات له دورا هاما في إنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع الأطر المنظمة للشراكة لحماية حقوق الطرفين لإنجاح الشراكات وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة وهو ما يعزز من تدفق الاستثمارات.