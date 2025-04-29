ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما استقر في 7 بنوك أخرى، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.77 جنيه للشراء، و50.87 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.73 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.78 جنيه للشراء، و 50.88 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع.
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