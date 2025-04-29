ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما استقر في 7 بنوك أخرى، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.77 جنيه للشراء، و50.87 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.73 جنيه للشراء، و50.83 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.78 جنيه للشراء، و 50.88 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع.





