نائب محافظ البنك المركزي: جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية من أبرز التحديات



كتبت- منال المصري؛

قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري إن من أبرز التحديات التي تواجه الدول الناشئة ومنها مصر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في المشروعات التنمية في ظل التحول الرقمي والابتكار.



وأوضح أن الحكومات له دورا هاما في نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع الأطر المنظمة للشراكة لحماية حقوق الطرفين لإنجاح الشراكات وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة وهو ما يعزز من تدفق الاستثمارت.

جاء ذلك خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 بالقاهرة اليوم تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد".