بعد وقف بنكي الأهلي ومصر الـ 27%.. البنوك تودع طرح الشهادات ذات أجل سنة فما الأسباب؟

كتبت- منال المصري:

ودع القطاع المصرفي اليوم إصدار شهادات ادخار للعائد الثابت ذات أجل سنة- المفضلة لدى العملاء- بعد قرار بنكي الأهلي ومصر بالتوقف عن طرح الشهادة مرتفعة العائد.



على مدار 27 شهرا ماضية طرح بنكا الأهلي ومصر شهادات ادخار أجل سنة للعائد القياسي آخرها الشهادة ذات العائد القياسي 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي التي وقف العمل بها من اليوم بعد مرور 15 شهرا على طرحها.



وجاءت هذه الشهادات مع استحقاق نظيرتها ذات العائد 22.5% للعائد الشهري و25% للعائد السنوي في يناير 2024.



وارتبط قرار البنكين بتحرك البنك المركزي لخفض سعر الفائدة 2.25% في آخر اجتماع له لأول مرة منذ 4 سنوات إلى 25% للإيداع و27% للإقراض.



أسباب ضاغطة للتوقف

والسبب الأهم في توقف البنكين العمل بالشهادات أجل سنة وتجنب باقي البنوك طرح هذا النوع من الشهادات ارتفاع تكلفتها وخضوعها للاحتياطي الإلزامي بالبنك المركزي وهو ما يكبد البنوك تكلفة باهظة.



وتخضع كافة الودائع لدى البنوك أقل من 3 سنوات إلى الاحتياطي الإلزامي 18% أي كل بنك يقوم بإيداع 18% من إجمالي ودائعه لدى المركزي دون احتساب فائدة وهو ما يؤدي إلى تجنيب البنوك سيولة دون احتساب عائد.



كما جمعت الشهادات مرتفعة العائد نحو 1.3 تريليون جنيه سيولة من العملاء خلال 15 شهرا.

والسبب الآخر توقف العمل عن الشهادة أجل سنة يتمثل في تراجع معدل التضخم واتساع العائد الحقيقي على الاستثمار في الجنيه إلى 11.75% - العائد الأسمي مطروح منه تكلفة التضخم.

تراجع معدل التضخم على مستوى مدن مصر بشكل حاد إلى 12.8% في فبراير من 24% في يناير الماضي تأثرا بسنة الأساس قبل أن يتسارع إلى 13.6% في مارس.