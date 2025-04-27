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بعد وقف الـ27%.. تعرف على أعلى عائد مقدم على الشهادات في البنوك

07:46 م الأحد 27 أبريل 2025

بنكا الأهلي ومصر

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كتبت- منال المصري:

لا يزال بنكا الأهلي ومصر يحتفظان بصدارتهما في تقديم أعلى عائد على شهادات الادخار للعائد الثابت والمتناقص بعد خفض العائد 2% ووقف العمل بالشهادة ذات العائد المرتفع الذي يصل لـ 27%.

اليوم الأحد أوقف البنكان الحكوميان العمل بالشهادة ذات أجل سنة للعائد الثابت 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي بعد أن جمعت نحو 1.3 تريليون جنيه في 15 شهرا.

كما قرر البنكان، ذراعي البنك المركزي لتنفيذ سياسته النقدية، تفعيل العمل بخفض سعر العائد 2% على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت والمتدرج.

وجاء قرار البنكين بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف إلى 25% للإيداع و27% للإقراض.

ويتيح أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي بيع شهادات الادخار ذات العائد المرتفع من أول ألف جنيه ومضاعفاته دون قيود الحد الأدنى لشراء الشهادة مثل بعض البنوك الأخرى.

وفي السطور التالية يقدم "مصراوي" أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد المرتفع في بنكي الأهلي ومصر.

البنك الأهلي

الشهادة البلاتينية ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت: تمنح 19.5% عائد شهري.

الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد المتناقص:

السنة الأولى

عائد شهري:24%

عائد سنوي: 28%.

السنة الثانية

عائد شهري:20%

عائد سنوي: 23%.

السنة الثالثة

عائد شهري: 16%.

عائد سنوي: 18%.

بنك مصر

شهادة "القمة" ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت: تمنح 19% سنويا ويصرف العائد بشكل شهري.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتدرج "ابن مصر":

السنة الأولى

عائد شهري:24%

عائد ربع سنوي: 25%

عائد سنوي: 28%.

السنة الثانية

عائد شهري:20%

عائد ربع سنوي: 21%.

عائد سنوي: 23%.

السنة الثالثة

عائد شهري: 16%.

عائد ربع سنوي: 17%.

عائد سنوي: 18%.

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