سعر الدولار يتراجع في 7 بنوك بنهاية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و 8 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.9 جنيه للشراء، و 51 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.93 جنيه للشراء، و51.02 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.