بنك أبوظبي الأول مصر يفتتح فرع جديد في النادي الأهلي بالتجمع الخامس

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، افتتاح فرع جديد له داخل النادي الأهلي بالتجمع الخامس، وذلك ضمن خطته التوسعية لتعزيز شبكة فروعه وتقديم خدماته المصرفية لشريحة أوسع من العملاء في مناطق حيوية واستراتيجية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد فروع البنك إلى 72 فرعًا على مستوى الجمهورية.

يمثل فرع النادي الأهلي إضافة نوعية لشبكة البنك، إذ يخدم منطقة سكنية مزدهرة وسكانها، إلى جانب أكثر من 400 ألف عضو من أعضاء النادي، ما يعكس التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية متكاملة وسهلة الوصول لعملائه، سواء من الأفراد أو من مجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتلبية تطلعات العملاء.

وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، افتتاح فرعنا الجديد داخل النادي الأهلي بالتجمع الخامس يعكس خطوة جديدة ضمن شراكتنا الاستراتيجية مع هذا الصرح الرياضي والاجتماعي الكبير.

يعكس هذا التوسع التزام البنك بتوفير خدمات مصرفية متكاملة ضمن بيئات متطورة وحيوية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية ويعزز من كفاءة تجربة العملاء. كما تمثل هذه الخطوة تعاوناً مع أحد أبرز الصروح الرياضية والاجتماعية في مصر، في إطار توجه البنك نحو بناء شراكات فاعلة تدعم حضوره المؤسسي والمجتمعي.