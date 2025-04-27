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سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الأحد

09:28 ص الأحد 27 أبريل 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، ببداية تعاملات اليوم الأحد، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.91 جنيه للشراء، و 51.01 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.01 جنيه للشراء، و51.1 جنيه للبيع.


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