إعلان

الدولار بـ50.91 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 27-4-2025

02:43 ص الأحد 27 أبريل 2025

أسعار الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- محمد فتحي:

تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 27-4-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك.

في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لـ سعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم الأحد 27-4-2025 وهي كالآتي:

- الدولار: 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع.

‏‎- اليورو الأوروبي: 57.58 جنيه للشراء، و58.36 جنيه للبيع.

‏‎- الجنيه الإسترليني: 67.39 جنيه للشراء، و68.05 جنيه للبيع.

‏‎- الدينار الكويتي: 165.37 جنيه للشراء، و166.88 جنيه للبيع.

- الريال السعودي: 13.52 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.

‏‎- الدرهم الإماراتي: 13.85 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع.

‏‎- الريال القطري: 12.92 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدولار سعر الدولار اليوم الدولار الدولار اليوم الدولار اليوم الأحد أسعار العملات أسعار العملات الأجنبية سعر العملات الأجنبيه سعر الريال السعودي سعر الريال القطري سعر الدينار الكويتي سعر اليورو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حادث حفل تامر حسني.. مديرة قصر البارون ترفض التعليق وتؤكد السياحة ستصدر بيانًا
ترامب: طلبت من وزير الخارجية التحرك فورًا لضمان عبور سفننا مجانًا عبر قناتي بنما والسويس