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رئيس البنك الأهلي يكشف أخر موعد للاستفادة من ربط الشهادات بالعائد القديم

09:55 م السبت 26 أبريل 2025

محمد الأتربي

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كتبت- داليا الظنيني:

كشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر، عن أخر موعد للاستفادة من شهادات الادخار ذات العائد القديم. وأوضح أنه يمكن للعملاء ربط شهاداتهم عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك قبل حلول منتصف ليل اليوم للاحتفاظ بالعائد السابق.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أشار الإتربي إلى الإقبال الكبير من العملاء على هذه الفرصة خلال الأيام الأربعة الماضية، حيث بلغ إجمالي قيمة الشهادات التي تم ربطها بالعائد القديم نحو 35 مليار جنيه.

وأرجع قرار تغيير أسعار الفائدة على الشهادات الجديدة إلى اتجاه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة تماشيًا مع انخفاض معدلات التضخم.

وأعلن أنه اعتبارًا من يوم غد الأحد، ستكون الشهادات الجديدة لمدة ثلاث سنوات بعائد متدرج يبلغ 28% للسنة الأولى، و23% للسنة الثانية، و18% للسنة الثالثة.

وأوضح رئيس البنك الأهلي أن البنك المركزي قام بالفعل بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، وقد قامت البنوك بتطبيق خفض مماثل بنسبة 2% على جميع الشهادات الجديدة بدءًا من يوم الأحد المقبل.

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