بنسبة نمو 7%.. 271 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام 2025

كتبت- منال المصري:

حققت مجموعة البنك العربي نتائج ايجابية خلال الربع الأول من العام 2025، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 271 مليون دولار أمريكي مقارنة ب 252.8 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي "يناير إلى مارس" محققة نموا بنسبة 7%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي حيث بلغت حقوق الملكية 12.1 مليار دولار.

وارتفعت أصول المجموعة، وفق بيان البنك اليوم لتصل إلى 72.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6 % على آي سنوي.

في حين ارتفعت محفظة التسهيلات بنسبة 5 % لتصل إلى 39.1 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 37.1 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7 % على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 53.2 مليار دولار مقارنة بـ 49.8مليار دولار بالربع الأول من العام السابق.

وقال صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي، إن مواصلة البنك العربي تحقيق أداءً جيداً خلال الربع الأول من العام 2025 في ظل ما يشهده العالم من ظروف اقتصادية وتطورات جيوسياسية يثبت قدرة البنك على التكيف مع مختلف الظروف والمتغيرات من خلال نموذج أعماله المرن والمتنوع والمرتكز على تواجده في العديد من المناطق خصوصاً منطقة الخليج العربي.

وقالت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي إن أرباح مجموعة البنك العربي تعكس النمو المتواصل في الأداء التشغيلي لأعمال البنك الأساسية وتنوعها مما يعزز من قدرته على التعامل مع التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية العالمية، حيث حقق البنك نمواً في اجمالي الدخل بنسبة 4%، من خلال النمو المستدام بأعماله وكفاءة توظيفاته وخدماته المصرفية المتنوعة.

وأكدت الصادق على استمرار النهج الحصيف الذي تتبناه المجموعة بالمحافظة على جودة المحفظة الائتمانية واستقرار نسب الديون غير العاملة، حيث فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة ال 100% دون احتساب قيمة الضمانات.

ومن جهة أخرى فقد استمر البنك بالاحتفاظ بمعدلات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74 %، وحافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 بلغت 17.2 % وهي اعلى من الحد الادنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الاردني.

وأكدت الصادق على الدور الريادي والمتفوق الذي يقوم به البنك على صعيد الصناعة المصرفية الرقمية من خلال طرح منتجات وخدمات رقمية مبتكرة بمعايير عالمية تلبي احتياجات العملاء وتوفر خدمة متميزة عبر مختلف القطاعات.