بسبب التوترات التجارية.. صندوق النقد يُحذر من ضعف النمو وتفاقم مخاطر الأسواق

وكالات:

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، من ضعف النمو وتفاقم حالة عدم اليقين ومخاطر السوق والاستقرار المالي، بسبب تصاعد التوترات التجارية.

وأكدت اللجنة التوجيهية للصندوق في بيان، على الالتزامات السابقة المتعلقة بالنقد الأجنبي، وأعربت عن دعمها لإعادة تنظيم الحصص، بما يعكس بشكل أفضل مكانة الدول في الاقتصاد العالمي.

وقالت اللجنة: "يمر الاقتصاد العالمي بمنعطف محوري، فبعد سنوات من تزايد المخاوف بشأن التجارة، تصاعدت التوترات التجارية بشكل مفاجئ، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين وتقلبات السوق والمخاطر على النمو والاستقرار المالي".