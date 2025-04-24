بنك مصر يخفض سعر العائد 2.25% على حساب أصحاب المعاشات

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك مصر خفض سعر العائد 2.25% على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات ذو العائد المتغير بعد قرار البنك المركزي لارتباطه بسعر الفائدة "كوريدور" لدى المركزي.

وبحسب موقع البنك، تراجع سعر العائد على حساب أصحاب المعاشات إلى 19.75% بدلا من 22% ويبدأ الحد الأدنى لاحتساب العائد من ألف جنيه.

وجاء ذلك عقب خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2.25% في ثاني اجتماع له خلال 2025 الخميس الماضي لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف ليهبط العائد من مستواه القياسي إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

كان بنك مصر قرر وقف العمل بالشهادة ذات العائد المرتفع 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي بداية من يوم الأحد المقبل على غرار البنك الأهلي المصري.

وقرر البنك إيقاف إصدار شهادة “طلعت حرب” السنوية ذات العائد الثابت بجميع دوريات صرف العائد.

وشملت التعديلات أيضاً خفض العائد على شهادة "ابن مصر" ذات العائد الثابت المتناقص لمدة ثلاث سنوات بنسبة 2%، بمختلف دوريات الاستحقاق.

وكذلك خفض العائد على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 2%.

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