كتبت- منال المصري:

تشهد خدمة الإنترنت والموبايل البنكي اليوم الخميس في بنكي الأهلي ومصر إقبالا كبيرا من العملاء لشراء الشهادات مرتفعة العائد التي تصل إلى 27% و30% قبل قرار وقف العمل بها الأحد المقبل.

واليوم الخميس عطلة رسمية للبنوك المصرية بمناسبة عيد تحرير سيناء والتي تتزامن مع عطلتي القطاع المصرفي الجمعة والسبت.

وأعلن بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين في القطاع المصرفي المصري، أمس وقف العمل بالشهادة السنوية ذات العائد الثابت القياسي 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي وخفض العائد 2% على كافة الشهادات الثلاثية للعائد الثابت بداية من الأحد المقبل.

وأكد البنكان إتاحة شراء الشهادات مرتفعة العائد خلال عطلة البنوك من الإنترنت والموبايل البنكي حتى يوم السبت على أن يتم تفعيل كافة القرارات صباح يوم الأحد مع عودة البنوك من الإجازة.

جاء قرار البنكين الحكوميين بعد وقت قصير من خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 225 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات في اجتماع الخميس الماضي إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

خطوات شراء الشهادة من الإنترنت والموبايل البنكي في الأهلي ومصر قبل وقف العمل بها.

-الدخول على الصفحة الرئيسية للتطبيق التي تحتوي على الخدمات المتاح استخدامها من خلال الموبايل أو موقع البنك.

- الضغط على خانة تسجيل الدخول وكتابة الكود الخاص بالعميل والمكون من 8 أرقام ثم إدخال الرقم السري والضغط على دخول.

- الضغط على "إصدار شهادة أو وديعة" والاختيار منها على إصدار شهادة بعائد 23.5% أو 27% أو الشهادة متدرجة العائد التي تصل إلى 30% في السنة الأولى حسب رغبة كل عميل.

- التأكيد على الحساب البنكي المراد الشراء منه الوعاء الادخاري ثم الضغط على المتابعة.

- يظهر أمام العميل معلومات كاملة عن الوعاء الادخاري الذي قام العميل بتحديد الاستثمار فيه، ويتاح له الضغط على زر التأكيد أو إلغاء.

- بعد الضغط على تأكيد الشراء يتم إصدار الشهادة أو الوديعة التي قام بشرائها.

- تظهر رسالة تأكيد البنك بتنفيذ عملية الشراء وإدراج قيمة الوعاء الادخاري ضمن منتجاته في البنك.

- قد يواجه العملاء خطأ في تنفيذ العملية وعليهم المحاولة مرة أخرى.

- يتم تفعيل طلب العميل بشراء الشهادة مع أول يوم عمل للبنكين.