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المركزي: البنوك إجازة الخميس بعد المقبل بمناسبة عيد العمال

04:45 م الأربعاء 23 أبريل 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

قرر البنك الأهلي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، بمناسبة عيد العمال.

وأكد عودة البنوك لاستئناف العمل من صباح يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025، وفق بيان له اليوم.

وتعود البنوك للعمل بكافة فروعها البالغ عددها أكثر من 5 آلاف فرع منتشرة على مستوى الجمهورية الأحد في المواعيد الرسمية من الساعة 8.30 صباحا إلى 3 عصرا للجمهور ومن الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا للموظفين.

وتتيح البنوك على مدار أيام الإجازة الخدمات المصرفية من خلال أذراعها الإلكترونية وهي ماكينات الصراف الآلي لخدمات السحب والإيداع والموبايل والإنترنت البنكي للتعامل على الحسابات وإنستاباي للتحويلات اللحظية على مدار 24 ساعة.

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