منها 27%.. تنبيه هام من البنك الأهلي بإصدار الشهادات البلاتينية بذات العائد حتى السبت المقبل

كتبت- منال المصري:

أكد البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي على مستوى القطاع المصرفي، استمرار إصدار الشهادات البلاتينية ذات العائد السنوي مرتفعة العائد و3 سنوات بدوريتها المختلفة عبر قنواته الرقمية (الإنترنت والموبايل البنكي( حتى يوم السبت المقبل على أن يتم تفعليها مع أول يوم عمل للبنوك الأحد المقبل، وفق بيان البنك.

وجاء تنبيه البنك الأهلي بعد أن قررت لجنة الأصول والخصوم "ألكو" اليوم وقف العمل بالشهادة ذات أجل سنة للعائد المرتفع 23% للعائد الشهري و23.5% للعائد ربع سنوي و27% للعائد السنوي، وخفض العائد 2% على الشهادات البلاتينية 3 سنوات للعائد الثابت والمتناقص، على أن يتم تفعيل القرار من الأحد المقبل.

ويعني ذلك أن البنك أتاح فرصة للعملاء لشراء الشهادات مرتفعة العائد من خلال قنواته الرقمية حتى يوم السبت تزامنا مع عطلة البنوك غدا الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء والعطلة الأسبوعية الجمعة والسبت.

وأكد محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن البنك مستمر في إصدار الشهادات البلاتينية بذات العائد المعلن حتى يوم السبت القادم الموافق 26/4/2025 من خلال كافة تطبيقاته الالكترونية وذلك وفقا وما يلي:

- الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها بذات العائد الساري وهو 27 % للعائد السنوي، 23.5 % للعائد الشهري، 23% للعائد اليومي.

- الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري بذات العائد الساري وهو 26 % للسنة الأولى، 22% للسنة الثانية، 18% للسنة الثالثة.

- الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي بذات العائد الساري وهو 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية، 20 % للسنة الثالثة.

- الشهادات البلاتينية – 3 سنوات – بعائد شهري 21.5 % .