انخفاض أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات الأربعاء

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.54 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.86 جنيه للشراء، و13.9 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.77 جنيه للشراء بتراجع 11 قرشًا، و135.47 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

سعر الريال القطري: 12.93 جنيه للشراء بتراجع قرش، و14.00 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردنى: 71.34 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و71.98 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 165.5 جنيه للشراء بتراجع 38 قرشًا، و167.01 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا.