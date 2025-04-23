إعلان

انخفاض أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات الأربعاء

10:59 ص الأربعاء 23 أبريل 2025

أسعار العملات العربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.54 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.86 جنيه للشراء، و13.9 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.77 جنيه للشراء بتراجع 11 قرشًا، و135.47 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

سعر الريال القطري: 12.93 جنيه للشراء بتراجع قرش، و14.00 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردنى: 71.34 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و71.98 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 165.5 جنيه للشراء بتراجع 38 قرشًا، و167.01 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار عملات عربية البنك الأهلي المصري الريال السعودي الدرهم الإماراتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميا.. البنك الأهلي يوقف العمل بالشهادة مرتفعة العائد 23.5% و27% من الأحد المقبل
هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الأربعاء