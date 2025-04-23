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سعر الدولار في 9 بنوك ببداية تعاملات الأربعاء

09:37 ص الأربعاء 23 أبريل 2025

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.99 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.99 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.99 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.99 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.98 جنيه للشراء، و51.08 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.99 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.99 جنيه للشراء، و 51.09 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.01 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و51.1 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.


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