تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.
بنك مصر: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.
بنك البركة: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 51.06 جنيه للشراء، و 51.16 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.09 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و51.18 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.
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