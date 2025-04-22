تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.

بنك مصر: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.

بنك البركة: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 51.06 جنيه للشراء، و 51.16 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.09 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و51.18 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.