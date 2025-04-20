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البنوك إجازة اليوم وغدا بمناسبة شم النسيم وعيد القيامة

10:22 ص الأحد 20 أبريل 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

تغلق البنوك أبوابها أمام الجمهور اليوم وغدا الاثنين بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم وفق تعليمات صادرة للبنك المركزي المصري.

وتتيح البنوك خلال يومي الإجازة للعملاء استخدام قنواتهم الرقمية لإجراء خدمات مصرفية على مدار اليوم عبر الموبايل والإنترنت البنكي وماكينات الصراف الآلي.

وأغلقت البنوك أبوابها 4 أيام متواصلة لتزامن يومي العطلة الرسمية الجمعة والسبت مع يومي الأحد والاثنين.

وتستأنف البنوك عملها بعد الإجازة يوم الثلاثاء من الساعة 8.30 صباحا إلى 3 عصرا أمام الجمهور، ومن الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا للموظفين.

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