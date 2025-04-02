أمريكا تفرض 10% رسوما جمركية على مصر

كتبت- منال المصري:

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوما جمركية 10% على واردات مصر لأمريكا ضمن حزمة من الرسوم الحمائية واسعة النطاق شملت دول عديدة والاتحاد الأوروبي، وفق الرسم البياني الذي عرضه دونالد ترامب، بحسب بلومبرج.

أعلن الرئيس الأمريكي جدولا لفرض رسوما جمركية على العديد من الدول لا تقل عن 10% منها 35% على الصين و20% على الاتحاد الأوروبي و10% على بريطانيا، و25% على كندا والمكسيك، و46% على فيتنام.

وعزا ترامب فرض الرسوم الجمركية لتقليل عجز الميزان التجاري تحت شعار "سنعيد العصر الذهبي لأمريكا مجددا" وكذلك التعامل بالمثل مع القيود المفروضة من هذه الدول على صادرات أمريكا.

كما فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على كافة واردات الصلب والألومنيوم، والسيارات المصنعة بالخارج.

وأثارت قرارات ترامب مخاوف من زيادة الضغوط التضخمية بالولايات المتحدة الأمريكية، والدخول في حالة ركود.