في أول رد فعل بعد تباطؤ التضخم.. QNB يخفض سعر الفائدة 1.5% على الشهادات

كتبت- منال المصري:

خفض بنك قطر الوطني "QNB" مصر سعر الفائدة 1.5% على شهادات الادخار ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت من أول شهر أبريل الحالي وذلك للمرة الرابعة في 9 أشهر في أول رد فعل بعد التراجع الحاد لمعدل التضخم.

وبحسب آخر تحديث لأسعار العائد المنشورة على موقعه الإلكتروني، فإن العائد على شهادات الادخار تراجع إلى بين 17% و18.5% بدلا من 18.5% و20% للعائد الشهري وذلك وفق نوع كل شهادة والحد الأدنى لشرائها.

قرار بنك QNB جاء بعد التباطؤ الحاد للمعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 12.8% في فبراير من 24% في يناير الماضي، تاثرا بسنة الاساس.

وعلى نفس الخطى خفض بنك HSBC مصر سعر الفائدة 2.5% على شهادات الادخار أجل 3 سنوات للعائد الثابت من أول شهر أبريل الحالي إلى 18% بدلا من 20.5% قبل قرار الخفض.

في 17 أبريل المقبل يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماع له خلال 2025 لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسط زيادة الرهانات على عكس المركزي اتجاهه وخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات بعد الانخفاض الحاد للمعدل السنوي للتضخم.

أبقى المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير خلال فبراير للمرة السابعة على التوالي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

في الربع الأول من 2024 رفع البنك المركزي سعر الفائدة 8% منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي لتظل عند مستوياتها القياسية دون تغيير على مدار عام.

وتتزايد الرهانات بين المحللين والمصرفيين ببدء خفض المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل بعد التباطؤ الحاد لمعدل التضخم.

وضمن التوقعات رجح بنك جي بي مورجان خفض البنك المركزي سعر الفائدة 4% دفعة في اجتماعه المقبل بعد الانخفاض الحاد لمعدل التضخم على أن يعود وبخفضها 2% في مايو المقبل.