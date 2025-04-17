بنك مصر ينظر في أسعار فائدة الشهادات الأسبوع المقبل

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول و الخصوم بالبنك (ألكو) ستنعقد الأسبوع القادم للنظر في أسعار فائدة الشهادات بعد تخفيض لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليــوم الخميس خفض سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 2.25% إلى 25% و26%، لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.

ويطرح بنكا الأهلي ومصر شهادات مرتفعة العائد من أهمها الشهادة ذات أجل سنة للعائد الثابت 23.5% يصرف شهريا و27% يصرف سنويا.

كما يطرح شهادة أجل 3 سنوات بسعر عائد ثابت 21.5% يصرف شهريا.