إعلان

رئيس البنك الأهلي: لجنة الأصول والخصوم تنعقد للنظر في أسعار فائدة الشهادات الأسبوع المقبل

09:35 م الخميس 17 أبريل 2025

محمد الإتربي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

قال محمد الاتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن لجنة الأصول و الخصوم بالبنك ( ألكو) ستنعقد الأسبوع القادم للنظر في أسعار فائدة الشهادات بعد تخفيض لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليــوم الخميس خفض سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 2.25% إلى 25% و26%، لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.

ويطرح البنك الأهلي المصري شهادات مرتفعة العائد من أهمها الشهادة ذات أجل سنة للعائد الثابت 23.5% يصرف شهريا و27% يصرف سنويا.

كما يطرح شهادة أجل 3 سنوات بسعر عائد ثابت 21.5% يصرف شهريا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد الاتربي البنك الأهلي المصري أسعار فائدة الشهادات سعر الفائدة لجنة السياسات النقدية خفض سعر الفائدة البنك المركزي المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة والذهب والشهادات والعقارات.. الرابحون والخاسرون من قرار المركزي بخفض سعر الفائدة
لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.. المركزي يخفض سعر الفائدة 2.25%
اتجاه نزولي للتضخم.. المركزي يعلن أسباب خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات