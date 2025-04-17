بعد قرار المركزي.. أسعار الفائدة تتراجع على قروض الشركات والشهادات متغيرة العائد

كتبت- منال المصري:

تراجعت أسعار الفائدة بشكل تلقائي 2.25% على قروض الشركات الكبرى والشهادة متغيرة العائد القائمة بعد قرار البنك المركزي اليوم بخفض سعر الفائدة.

وترتبط أسعار الفائدة على قروض الشركات الكبرى والشهادات متغيرة العائد بأسعار "كوريدور" أي الفائدة لدى البنك المركزي بحيث ترتفع وتنخفض، وفق قرار المركزي المصري بنفس النسبة.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليــوم الخميس خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2.25% إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

في 12 نوفمبر 2020، شهد آخر خفض للمركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 0.5% على الجنيه قبل أن يعود البنك المركزي إلى رفع وتيرة سعر الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس من مارس 2022 حتى مارس 2024.

كان رجال الأعمال اشتكوا من عبء زيادة أسعار الفائدة على القروض بسبب تكلفتها المرتفعة.