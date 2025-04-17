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المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 0.25%

04:22 م الخميس 17 أبريل 2025

البنك المركزي الأوروبي

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كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم خفض سعر الفائدة 0.25% في اجتماعه اليوم في ضوء إعادة تقييمه المُحدّث لتوقعات التضخم.

وأوضح المركزي الأوروبي في بيان له اليوم أن عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح، حيث استمر التضخم في التطور كما توقعه الخبراء.

وتشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر عند حوالي 2%، وهو هدف مجلس المحافظين متوسط الأجل، بشكل مستدام، وفق البيان.

ويستهدف مجلس المحافظين بالمركزي الأوروبي ضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفه متوسط الأجل البالغ 2%.

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البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة التضخم
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