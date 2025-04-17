بزيادة 3.5%.. تركيا تفاجئ الأسواق وترفع سعر الفائدة إلى 46%

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي التركي في خطوة مفاجئة رفع سعر الفائدة 3.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم إلى 46% بدلا من 42.5% مدفوعا بزيادة مخاطر الضغوط التضخمية بعد تزايد حدة صراع الرسوم الجمركية العالمية.

وبحسب بيان منشور على موقع المركزي التركي اليوم، رفعت اللجنة سعر الإقراض لليلة واحدة الذي يفرضه البنك المركزي من 46% إلى 49%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة من 41% إلى 44.5%.

ومن المتوقع أن يرتفع تضخم السلع الأساسية الشهري بشكل طفيف في أبريل نتيجةً للتطورات الأخيرة في الأسواق المالية، بينما من المرجح أن يظل تضخم الخدمات مستقرًا نسبيًا، وفق البيان.

وبحسب البيان، فإن المؤشرات الرئيسية تشير إلى مستوى طلب محلي يفوق التوقعات على الرغم من بعض التراجع في الزخم في الربع الأول، مما يشير إلى انخفاض تأثير انكماش التضخم.

وتخضع الآثار المحتملة لتصاعد الحمائية في التجارة العالمية على عملية انكماش التضخم من خلال النشاط الاقتصادي العالمي وأسعار السلع وتدفقات رأس المال لمراقبة دقيقة.

لا تزال توقعات التضخم وسلوك التسعير يُشكلان مخاطر على عملية خفض التضخم.

وترى اللجنة أن الحسم في تشديد السياسة النقدية يُعزز عملية خفض التضخم من خلال اعتدال الطلب المحلي، والارتفاع الحقيقي لليرة التركية، وتحسن توقعات التضخم.

وأكد التقرير أن السياسة النقدية ستستمر في التشديد النقدي حتى يتحقق استقرار الأسعار من خلال انخفاض مُستدام في التضخم.

مع مراعاة الآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية، ستتخذ اللجنة قراراتها المتعلقة بالسياسات بهدف تهيئة الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط.