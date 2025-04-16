تجديد وديعة قطرية بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

وافقت قطر على تجديد وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري بعد استحقاق أجلها في ديسمبر الماضي، وفق ما قاله مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه، لـ مصراوي.

منذ 2021 تحتفظ قطر بوديعة "قصيرة الأجل" بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري بهدف مساندة الاقتصاد المصري بعد عودة العلاقات بين الدولتين.

تعهدت دولة قطر بضخ حزمة استثمارية بنحو 7.5 مليار دولار في مصر خلال الفترة المقبلة بأكثر من ضعف استثماراتها خلال آخر 10 سنوات.

بحسب بيانات البنك المركزي، فإن الاستثمارات القطرية في مصر سجلت نحو 3.5 مليار دولار على مدار 10 سنوات.

ودائع خليجية قائمة لدى المركزي

وتحتفظ السعودية بودائع لدى البنك المركزي بقيمة 10.3 مليار دولار منها 5.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل تستحق في أكتوبر 2026، ووديعة بقيمة 5 مليارات دولار قصيرة الأجل.

كما لدى الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري منها شريحة بملياري دولار تستحق في سبتمبر 2025 وشريحة أخرى بملياري دولار تستحق في أبريل 2026.

كانت مصر انتهت العام الماضي من مبادلة ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى المركزي المصري باستثمارات مباشرة في مشروع صفقة رأس الحكمة.