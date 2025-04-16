وديعة كويتية بملياري دولار مستحقة على مصر في أبريل الحالي

كتبت- منال المصري:

يحين أجل سداد مصر وديعة مستحقة لدولة الكويت بقيمة 2 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري في أبريل الحالي، وسط الاتجاه لتجديدها لمدة عام آخر حتى أبريل 2026.

وبحسب مصادر تحدث إليها مصراوي، فإن الكويت جددت قبل ذلك وديعة بقيمة 2 مليار دولار مستحقة على مصر لمدة عام لتستحق في سبتمبر 2025.

وتحتفظ دولة الكويت بودائع لدى البنك المركزي المصري بقيمة 4 مليارات دولار على شريحتين إحداهما بملياري دولار تستحق في أبريل والأخرى في سبتمبر وتعمل على تجديدها لمدة عام مع قرب أجل استحقاقها.

وتحتفظ السعودية بودائع "قصيرة ومتوسط الأجل" لدى مصر بقيمة 10.3 مليار دولار تستحق في أكتوبر 2026.

ولا تزال قطر تحتفظ بوديعة قطرية بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري حتى الآن.

كانت مصر سددت ودائع إماراتية مستحقة على مصر لدى البنك المركزي بقيمة 11 مليار دولار العام الماضي ضمن مبادلة ودائع في استثمارات بمشروع رأس الحكمة البالغ 35 مليار دولار.