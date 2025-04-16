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الدولار بـ50.93.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 16-4-2025

04:16 ص الأربعاء 16 أبريل 2025

سعر الدولار

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كتب- محمد فتحي:

تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 16-4-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك.

في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لـ سعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 16-4-2025 وهي كالآتي:

‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

- الدولار: 50.93 جنيه للشراء، و51.03 جنيه للبيع.

- اليورو الأوروبي: 57.47 جنيه للشراء، و58.06 جنيه للبيع.

‏‎- الجنيه الإسترليني: 67.04 جنيه للشراء، و67.62 جنيه للبيع.

‏‎- الدينار الكويتي: 165.16 جنيه للشراء، و166.41 جنيه للبيع

‏‎- الريال السعودي: 13.53 جنيه للشراء، و‏‎13.59 جنيه للبيع.

‏‎- الدرهم الإماراتي: 13.85 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع.

‏‎- الريال القطري: 12.92 جنيه للشراء، و14.00 جنيه للبيع.

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