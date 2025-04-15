ارتفع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول والإسكندرية، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.98 جنيه للشراء، بتراجع 25 قرشًا، و51.07 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا.