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رئيس البنك الأهلي يكشف مصير شهادات الـ27% و23.5%

11:23 م الإثنين 14 أبريل 2025

محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك، أن مصير شهادات الادخار ذات العائد الثابت 27% و23.5% سيتم تحديده في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، حيث أوضح الأتربي أن البنوك تراقب التطورات الاقتصادية عن كثب، وأنها ستتخذ قرارها بناءً على توجهات البنك المركزي.

وأشار الأتربي إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين على شهادات البنك الأهلي ذات العائد التراكمي السنوي 30%، والتي تمتد لثلاث سنوات، وذلك تحسبًا لتراجع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

وأضاف الأتربي أن أسعار الفائدة الحالية على شهادات الادخار "لن تتكرر مرة أخرى"، وأن البنوك تراقب عن كثب اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، وبناءً عليه سيتم اتخاذ القرار.

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