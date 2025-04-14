تعادل أكثر من 80%.. محمد الإتربي: عودة 700 مليون دولار من الأموال الساخنة بالبنك الأهلي

كتبت- منال المصري:

كشف محمد الإتربى الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عودة دخول أكثر من 80% من الاستثمار الأجنبي غير المباشر-الاموال الساخنة- مجددا بالبنك الأهلي من إجمالي الحصيلة التي خرجت الأسبوع الماضي بسب حرب الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي أن البنك تلقى تدفقات بين 650 و700 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي غير مباشر من إجمالي 750 مليون دولار خرج في الأيام الأولى من أزمة قرار ترامب.

الأسبوع الماضي شهد بيع جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية بمصر بنحو 3 مليارات دولار بسبب مخاوف عالمية من تداعيات حرب الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها دونالد ترامب على 185 دولة.

وأشار الإتربي إلى أن الخروج الجزئي للاستثمار الأجنبي غير المباشر من مصر لصالح الملاذات الآمنة جاء بسبب القلاقل من الرسوم الجمركية الأمريكية التي شنها دونالد ترامب.

وأكد أن عودة دخول الاستثمار الأجنبي غير المباشر مجددا بالبنك الأهلي ومصر إلى قرب مستويات ما خرج يعد مؤشر جيد باعتبارهما أكبر بنكين في القطاع المصرفي المصري في حجم الاحتفاظ بالأموال الساخنة.